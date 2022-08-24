Шарья, Костромская область, , 18:23 — REGNUM Главу администрации Шекшемского сельского поселения, расположенного в Шарьинском районе Костромской области, оштрафовали за поиск подрядчиков для благоустройства общественного пространства в обход госзакупок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре района.

Договорились Jon Southcoasting

В 2021 году жители посёлка Шекшема проголосовали за благоустройство сквера с обелиском, посвящённым памяти солдат, погибших и вернувшихся с Великой Отечественной войны. Средства на реализацию проекта — 1 млн рублей были выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Непосредственные работы на объекте начались в 2022 году.

Глава поселения решил не объявлять официальный конкурс по поиску подрядчиков, а поделил проект на три части, реализация каждой из которых досталась местным предпринимателям. Прокуратура усмотрела в этом признаки несоблюдения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд и противодействия коррупции. Чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей.