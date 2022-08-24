Нижний Новгород, 24 августа, 2022, 17:41 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Нижегородской области произошло 57 лесных пожаров на площади около 7,4 тыс. гектаров. 99% возгораний ликвидировались в первые сутки, исключая пожар, с которым в настоящее время борются в Воротынском районе. Об этом президенту России Владимир Путину доложил глава региона Глеб Никитин.

kremlin.ru Совещание о лесных пожарах

«На двух территориях Михайловского районного лесничества городского округа Воротынский с 14 по 18 августа действовали два лесных пожара: на площади 6,3 тыс. гектаров и второй пожар [на площади] 200 гектаров. В совокупности это составляет 3,3% всего этого районного лесничества», — рассказал губернатор.

Никитин отметил, что сейчас оба эти очага объединились и локализованы на общей площади 6,5 тыс. гектаров. Он добавил, что 65% это очага — не лес, а болото Камско-Бакалдинской группы.

15 августа был введен режим ЧС в Воротынском районе, 18 августа — ЧС регионального уровня, введен запрет охоты по всему региону, достигнуты договоренности с арендаторами о прекращении любой деятельности в районах с высоким классом пожарной опасности.

«Ввиду задымления площадь пожара на момент локализации определяется картографическим методом по кромке, то есть площадь скорее завышена, при локализации она будет скорректирована посредством детальной инструментальной съёмки с обследованием несгоревших участков внутри очага», — полагает глава региона.

На пожаре работают 885 человек и 157 единиц техники, 120 волонтеров ежедневно проводят окарауливание очагов. К тушению привлечены 104 работника парашютно-десантных служб «Авиалесоохраны» с авиабаз в Тюменской и Иркутской областях. Также привлечены силы управлений МЧС Татарии, Чувашии, Пензенской и Кировской областей.

Разведку проводят семь беспилотников, легкий вертолет «Робинсон», самолёт Ан-2, три вертолета МИ-8 совершили 361 сброс воды объемом около 1 тыс. тонн.

Никитин напомнил, что именно на землях Воротынского района горели леса в 2010 году, тогда площадь пожара составляла 57 тыс. гектаров, а всего в области летом 2010 года горело около 200 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, межрегиональный режим ЧС (чрезвычайной ситуации) ввели в Нижегородской области и Марий Эл из-за лесных пожаров, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Необходимость введения такого режима он объяснил сохранением жаркой погоды, которая продлится, по прогнозам синоптиков, до конца августа. В лесах обоих регионов сохраняется высокий класс пожарной опасности, а тушение пожаров осложняет труднодоступность местности.

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