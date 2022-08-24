Стара-Загора, Болгария, 24 августа, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Окружной суд города Стара-Загора в Центральной Болгарии постановил отпустить на свободу под денежный залог водителя разбившегося 14 августа на международном шоссе «Фракия» сербского автобуса. Об этом 24 августа сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, в ходе закрытого судебного заседания болгарский государственный обвинитель Красимира Дончева заменила обвиняемому Дарко Карашевичу меру пресечения с «содержание под стражей» на «временное освобождение под финансовый залог». Сумма залога составила 10 тыс. левов ($5,07 тыс.).

Отмечается, что Карашевич отказывается от каких-либо комментариев на эту тему. Следствие продолжается.

Напомним, 14 августа на шоссе «Фракия» в районе Стара-Загоры разбился туристический автобус из Сербии, перевозивший 53 человека, включая 38 детей. Ранения получили 17 детей и трое взрослых.