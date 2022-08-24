Евпатория, Крым, , 17:39 — REGNUM Руководство Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о создании Лиги Содружества, в которую войдут футбольные команды из Донецкой и Луганской народных республик, а также команды из Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Республики Крым и города Севастополь. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил заместитель генерального продюсера «МАТЧ ТВ» Василий Конов.

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Уточняется, что новая лига не будет относиться к структурам Российского футбольного союза (РФС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РФС долгое время игнорировал футбольные команды из Крыма и Севастополя и не хотел включать их в свою структуру, опасаясь западных санкций.

Первый Объединенный чемпионат по футболу, в котором смогут принять участие команды из Крыма, Донбасса и вышедших из-под контроля Киева территорий, а также Абхазии и Южной Осетии, планируется провести в 2023 году.