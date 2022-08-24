Калуга, 24 августа, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Около 70 кг необходимых вещей — резиновые сапоги, дождевики, батарейки, противоосколочные очки, сигареты, зажигалки и перевязочные пакеты — собрали калужские таможенники для российских военнослужащих — участников специальной военной операции. Об этом 24 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор Калужской таможни Екатерина Жданова.

Пресс-служба калужской таможни На каждую коробку с гуманитарным грузом наклеили эмблему калужской таможни для дальнейшей отправки в Донбасс

На каждую коробку с гуманитарным грузом наклеили эмблему калужской таможни. Коробки передали Росгвардии Калужской области для дальнейшей отправки в Донбасс.

«Калужские таможенники на постоянной основе участвуют в проекте благотворительного фонда «Народный Фронт. Всё для Победы» для поддержки воинских подразделений и жителей ДНР и ЛНР», — отметила Екатерина Жданова