Шахты, Ростовская область, 24 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Ростовской области огнеборцы потушили пожар, вспыхнувший днём 24 августа на молокозаводе в Шахтах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

Сообщение о возгорании на предприятии по производству молочной продукции в переулке Сквозном в экстренные службы поступило около 16:00 мск. Оказалось, что на территории завода загорелись поддоны. Огонь распространился на площади 300 кв. метров.

Спустя около 20 минут было объявлено о ликвидации пожара.