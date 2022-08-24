Рига, 24 августа 2022, 17:46 — REGNUM На две части раскололась скульптура «Мать-Родина» при демонтаже в Риге, передаёт 24 августа TVNET.
Статуя разбилась, ведь её столкнули с постамента двумя гусеничными экскаваторами. Происходящий сейчас в Риге снос советских памятников полностью одобрен властями города.
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Напомним, скульптура «Мать-Родина» входит в состав композиции Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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