Рига, 24 августа, 2022, 17:46 — ИА Регнум. На две части раскололась скульптура «Мать-Родина» при демонтаже в Риге, передаёт 24 августа TVNET.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги. Латвия

Статуя разбилась, ведь её столкнули с постамента двумя гусеничными экскаваторами. Происходящий сейчас в Риге снос советских памятников полностью одобрен властями города.

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Напомним, скульптура «Мать-Родина» входит в состав композиции Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.