Казань, 24 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Авторитетной площадкой для диалога между обществом, бизнесом и властью, местом поиска идей и выработки актуальных решений назвал глава Татарии Рустам Минниханов форум «Сообщество». Мероприятие пройдет в выставочном центре «Казань Экспо» 24–25 августа, сообщает пресс-служба главы РТ.

ОП РФ Общественная палата РФ

По словам Минниханова, в открытом и сильном государстве без активного участия общественности невозможно представить ни одну из сфер жизни.

«Мы видим, какое большое внимание вопросам развития гражданского общества уделяет наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Уверен, насыщенная программа форума предоставит широкие возможности для демонстрации лучших российских практик и обмена мнениями», — сказал в приветственной речи глава РТ.

На фоне внешних вызовов и давления на Россию, в фокусе общего внимания должны быть вопросы сохранения мира и согласия, поддержки направленных на повышение качества жизни людей проектов, считает Минниханов.

В работе форума принимает участие секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева, а также замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

Основная тема форума — «Россия: многообразие культур, единство граждан». Организатором выступает Общественная палата РФ. В работе принимают участие около 1 тыс. делегатов, представители 70 субъектов России. Еще 400 человек участвуют онлайн. Организовано более 30 рабочих площадок.

Ранее ИА REGNUM передавало, сохранение языкового многообразия является важным направлением государственной национальной политики, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

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