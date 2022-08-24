Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Пользователи Disney Plus заметили, что из библиотеки сервиса пропал фильм Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом 24 августа пишет Deadline.

Иные миры Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания

Как отмечает издание, это произошло в преддверии повторного проката картины в США, где его покажут в формате 4K с расширенным динамическим диапазоном. Фильм обещают вернуть на стриминговый сервис перед релизом второй части.

ИА REGNUM напоминает, что первая часть «Аватара» вышла в 2009 году. Релиз второй части под названием «Аватар: Путь воды» назначен на середину декабря 2022 года.

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