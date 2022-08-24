Рязань, , 17:36 — REGNUM На тушение пожара в Спасском районе Рязанской области прибыли ещё 50 парашютистов-десантников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе Авиалесоохраны.

Авиапожарный Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

Дополнительные силы переброшены из Иркутской области. В Спасском районе парашютисты уже отбили у огня населённые пункты Деулино и Голованово. При этом обстановка на места такова, что постоянно существуют риски переброса пламени порывами ветра даже через проложенные бульдозерами минерализованные полосы шириной до 40 метров.

Всего помощь региону в тушении природного пожара оказывает 141 парашютист-десантник федеральной Авиалесоохраны и подразделений Новосибирской области и Республики Тува. Координируют работу между наземной группировкой и воздушными силами четыре лётчика-наблюдателя.

Как сообщало ИА REGNUM, на помощь профессиональным пожарным пришли сотни волонтёров.

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