Берлин, , 00:12 — REGNUM Протесты в Германии не приведут к запуску «Северного потока-2», немцы настроены против него. Об этом ИА REGNUM 24 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Флаг Германии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Никакого влияния Северного потока в этой ситуации нет. Надо учитывать, что меньшинство немцев сейчас за «Северный поток-2» — заявил эксперт.

Протесты малочисленны, а все действующее бундесправительство выступает против проекта, пояснил Борисов.

Так что запуск «СП-2» при нынешнем канцлере исключён, уверен политолог.

«Олаф Шольц сделал проект символом своей победы или поражения. Для него запуск газопровода стал вопросом принципа. Американцы могут ликовать. Это их серьезная победа, хотя Шольц сам загнал себя в эту энергетическую ловушку», — заключил эксперт.

Напомним, что в Германии проходят протестные акции против роста цен, инфляции и экономической стагнации в целом.