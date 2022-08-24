Фурманов, Ивановская область, , 17:21 — REGNUM Двое подростков подозреваются в совершении грабежа в Фурманове Ивановской области, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

Трудный подросток Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР

Подозреваемыми по делу проходят местные жители 14 и 16 лет. Как полагают следователи, днём 20 августа в районе центрального рынка города они встретились со своим 15-летним знакомым. С ним у несовершеннолетних произошёл конфликт, в результате приятели избили мальчика и забрали у него около 300 рублей.

Пострадавший мальчик сумел дойти до дома. Родители отвезли его в больницу, где ребенку диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и кровоподтеки на голове и туловище.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Проводятся следственные и иные процессуальные действия.