Москва, , 17:17 — REGNUM «Российские железные дороги» запускают более 730 рейсов дополнительных поездов на популярных направлениях с Юга России для вывоза отдыхающих. Об этом сообщается 24 августа в официальном новостном телеграм-канале РЖД.

Поезд Соломатин Артур Александрович aka Ammendorf

«Видим, как активно раскупаются билеты на поезда, отправляющиеся с курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа в августе–сентябре. Чтобы предложить отдыхающим больше мест, запускаем дополнительные поезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что порядка 490 рейсов будет назначено в августе и более 240 рейсов — в сентябре. При необходимости в поезда будут включаться дополнительные вагоны.

В компании отметили, что наиболее часто проездные документы оформляют из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Саратов и другие города.

По прогнозам РЖД, пиковыми датами выезда отдыхающих с курортов станут 26–28 августа. «Ожидаем, что всего за период с августа по сентябрь из курортных городов на поездах РЖД отправятся более 2,4 миллиона человек (+25% к прошлому году). При этом, на сегодня куплено уже более двух миллионов билетов», — отметили в компании.