Москва, 24 августа, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Петербургские предприниматели готовы оплатить транспортировку демонтированного в Нарве танка-памятника Т-34 в Россию, отметил депутат Госдумы Михаил Романов («Единая Россия»).

Цитата из видео «Памятник «Т-34» Нарва. 6 августа 2022 года, поздний вечер.» Танк-памятник Т-34 до демонтажа

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эстонии приняло 16 августа 2022 года решение о переносе военных памятников советского периода из публичного пространства Нарвы в другие регионы страны. Так, танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей.

«Эстонская сторона должна быть последовательной: если танк-памятник в глазах соседнего государства утратил свою историческую ценность, то надо передать его туда, где эта ценность бесспорна. В музее государства, которое демонтировало монумент, танк будет иметь фактический статус плененного вооружения. Это означает, что легендарная машина, один из символов победы нашей страны над фашизмом во Второй мировой войне, через 77 лет после ее окончания станет внезапным трофеем современной Эстонии», — отметил Романов в своем телеграм-канале.

Депутат не сомневается, что в музее, куда танк перевезли, позаботятся о соответствующей аннотации к памятнику, и в глазах посетителей он станет олицетворением искаженных трактовок военной истории.

«Мы не должны этого допустить. Петербургские предприниматели, патриоты Колпино, готовы вложить средства в транспортировку машины. Власти Санкт-Петербурга также поддерживают идею об установке эвакуированного с эстонской земли танка на въезде в Город воинской славы Колпино к его 300-летию», — добавил Романов.

По его словам, вопрос о возвращении танка-памятника в Россию лежит в идеологической, а не в экономической плоскости, поэтому компенсация эстонской стороне за вывоз Т-34 может быть выражена в нематериальном формате.

«Поскольку судьба памятника имеет идеологическое значение, а разрешение на его безвозмездное возвращение в Россию со стороны эстонских властей могло бы стать жестом доброй воли, Таллин в свою очередь мог бы рассчитывать на взаимность. Например, — на сохранение в российской, в том числе, петербургской топонимике, эстонских названий. Есть масса вариантов идеологического ущерба, который можно было бы нанести эстонской гордости на русской земле в ответ на демонтаж танка-памятника. Так, можно переименовать Таллиннское шоссе в Ивангородское, Нарвские ворота — в ворота «На Нарву!», Эстонскую улицу в Коломягах — в улицу Взятия Нарвы, Дерптский сквер — в Юрьев сквер, по русскому названию прежнего Дерпта, нынешнего Тарту», — пояснил парламентарий.

Свое публичное предложение в телеграм-канале Романов попросил считать официальным обращением к властям Эстонии.