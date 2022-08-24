Лондон, , 17:24 — REGNUM Примирение с Россией принесёт Британии не выгоды, а катастрофу, заявил 24 августа заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи в эфире Sky News.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Отмечая, что в Британии бытует мнение о том, что, помирившись с Россией, удастся стабилизировать ситуацию с энергоресурсами, Хиппи попытался развенчать эту идею.

По его словам, примирение с Россией станет «катастрофой» для Лондона, и не в отдалённом будущем, а уже совсем скоро — через «несколько лет».

Он уверяет, что Москва, приободрившись такой великой уступкой со стороны Лондона, создала бы «проблемы для стоимости жизни в сто раз хуже, чем мы видим сегодня».

Так что лучше потерпеть «краткосрочную боль», которую жители Британии, вероятно, испытают, получив счета за свет, добавил британский военный чиновник.

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