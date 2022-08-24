Бухарест, 24 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Правительство Румынии рассмотрит вопрос о специальном государственном регулировании цен на электроэнергию для бытовых потребителей в стране. Об этом 24 августа со ссылкой на заявление главы Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Румынии Марчела Чолаку сообщает бухарестский телеканал Antena3.

Saberprocessocivil.com.br Карман

По словам Чолаку, сегодня румынскому правительству необходимо разработать и реализовать план поддержки энергетического сектора до 2025 года.

Марчел Чолаку «Ни о какой либерализации цен на электричество не может быть и речи, румыны не в состоянии платить втридорога за подобные носители. Нужно к 1 сентября гарантировать гражданам соответствующие стабильные тарифы».

Парламентарий подчеркнул, что потенциальное нововведение не приведет к увеличению дефицита бюджета Румынии.

Напомним, согласно данным румынского Национального института статистики, закупочные цены на электроэнергию в стране выросли по сравнению с 2021 годом в десять раз.