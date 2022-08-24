Власти Румынии: надо забыть о либерализации цен на электричество
Бухарест, 24 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Правительство Румынии рассмотрит вопрос о специальном государственном регулировании цен на электроэнергию для бытовых потребителей в стране. Об этом 24 августа со ссылкой на заявление главы Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Румынии Марчела Чолаку сообщает бухарестский телеканал Antena3.
По словам Чолаку, сегодня румынскому правительству необходимо разработать и реализовать план поддержки энергетического сектора до 2025 года.
Парламентарий подчеркнул, что потенциальное нововведение не приведет к увеличению дефицита бюджета Румынии.
Напомним, согласно данным румынского Национального института статистики, закупочные цены на электроэнергию в стране выросли по сравнению с 2021 годом в десять раз.