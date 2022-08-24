24 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что утром 24 августа в латвийской столице свалили статую Родины-матери с мемориального комплекса Освободителям Риги.

Анна Царькова, , 18:35 — REGNUM 24 августа в латвийской столице продолжили сносить скульптуры мемориального комплекса Освободителям Риги. Как сообщил портал bb. lv, к девяти часам утра свалили статую Родины-матери.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед сносом скульптуры демонтировали ее основание.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения осудили снос памятника, отметив также, что Латвия становится на путь киевского режима, который поступает с советскими памятниками так же.

«Нет у них теперь Матери-Родины», — отреагировал Юрий С.

«А потом будут говорить: «А нас-то за что?» — пишет Наталия К.

«Всё логично — они ведь в той войне проиграли», — добавил Сергий Д.

«Хотя бы здесь осилили. Всю злость свою выплюнули сюда. На другое сил нет. Россия — великая страна», — отметил 70 434.

«Только и умеют, что с памятниками воевать…» — добавил Даниил.

«Когда их будут жечь в печах очередные фашисты, не нужно их освобождать», — не выдержал Сергей.

«Вот теперь они заживут! Теперь жизнь наладится!..» — с сарказмом написал Sergey.

«Странные смешанные чувства. Хочется ругаться матом, а потом думаешь: несчастные люди, нет у них ни прошлого, ни будущего», — отметил один из участников обсуждения.

«Сердцу больно… И стыдно за них перед павшими, теми, кто жизнь им подарил…» — написала Татьяна.

Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги до сноса Kalnroze

«У [киевского режима] примерно так же всё начиналось», — напомнил 40 812.

«По грехам и наказание будет», — добавил 57 803.

«Это акт приглашения освободительных войск в страну», — с сарказмом отреагировал «А».

«Надо сделать копии ВСЕХ снесенных памятников и установить их на нашей территории вдоль границ. Пусть их там и дальше корёжит», — отметил Serg.

«С такими точно не нужно иметь никаких отношений», — призвал iG.

«Ничего в своей истории не представлявшие, ничего не сделавшие полезного, всю жизнь жившие под чьей-то пяткой, научились только поддакивать, прислуживать, лебезить и ломать… Вы получили свое государство и независимость от этой Родины-матери!» — написал Игорь Н.

«Нет освободителей Риги — нет Риги! Шпротники себя стёрли как нацию. Всегда были холуями, такими и остались», — добавила Katia.

«А теперь посмотрим, как они будут зимовать. Но это верхушка творит беспредел — простые люди ни при чем», — прокомментировал новость Serhii.

«Бетон сдачи не даст. Память вечна», — отреагировал «Всем добра».

«Больно. Очень больно. Но мы, потомки воинов Великой Отечественной войны, это переживём. А вот переживёт ли Прибалтика осень и зиму? Большой вопрос», — отметила Виктория М.

«Для них она никогда не была Родиной-матерью», — комментирует Олег.

«Победители ветряных мельниц», — с сарказмом пишет Mikhaul.

«А мне нравится, такими действиями они открывают глаза нашим слепым и глухим. А памятники еще поставим», — добавил Alexander.

«Пусть рушат всё, что построил СССР. Начиная от дорог и домов. Что только памятники-то рушат? Типа это зло, а что нам надо для жизни и комфорта, но построил СССР — не зло», — отметила Sveta.

«Всё же просто — у тех, кто сносит, просто не было ни родины, ни матери… Родину продали и мать — туда же. Причем Родина-Мать же символизировала не сам по себе СССР, а именно то, что каждый сам определял как родина…» — подчеркнул Aleksandr A.

«Вот так и падает в пропасть их Родина-мать… Всё символично (это я про Прибалтику)», — подытожила Юлия.

Отметим, демонтаж мемориального комплекса в Риге начали 22 августа, а первые скульптуры (каменные фигуры трех советских воинов) демонтировали 23 августа. 23 августа также снесли и увезли постамент и ступени на подъеме к комплексу.