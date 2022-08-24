Лос-Анджелес, США, , 17:15 — REGNUM Телезвезда Ким Кардашьян хочет завести новый роман. Об этом 24 августа пишет Entertainment News, ссылаясь на свой источник.

Ким Кардашьян azatutyun.am

По словам инсайдера, Кардашьян «готова встречаться с кем-то старше» неё. «Но это должен быть правильный человек, который понимает её жизнь», — добавил источник.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон расстались в начале августа 2022 года спустя девять месяцев отношений. Причиной их разрыва стал плотный рабочий график.

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