Тегеран, 24 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Договор о своповых поставках газа из России в Иран будет подписан в ближайшее время между Тегераном и Москвой, заявил 24 августа министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

wikimedia Тегеран, Иран

Соглашение будет подписано в Москве.

По его словам, это будет окончательная версия договора о закупке российского газа.

«В самое ближайшее время в Москве между российской стороной и Национальной иранской газовой компанией будет подписан финальный договор об импорте и своповых поставках газа из России», — цитирует заявление Джавада Оуджи агентство Shana.