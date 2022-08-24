Бухарест, , 17:27 — REGNUM Из-за сильной грозы в районе румынской столицы на несколько часов были задержаны вылеты и посадки пассажирских авиалайнеров в крупнейшем аэропорту Румынии — Отопени. Об этом 24 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Жан Оноре Фрагонар. Гроза. 1750-е

Накануне, 23 августа, над столичным регионом пронеслась буря, сопровождающаяся молниями, градом и порывистым ветром.

В результате некоторые самолеты были отправлены на запасные аэродромы страны, ряд иностранных воздушных судов приземлялся в соседних государствах.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Отопени, сегодня бухарестский аэропорт им. Анри Коанда работает в штатном режиме.

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