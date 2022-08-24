Бухарест, 24 августа 2022, 17:27 — REGNUM Из-за сильной грозы в районе румынской столицы на несколько часов были задержаны вылеты и посадки пассажирских авиалайнеров в крупнейшем аэропорту Румынии — Отопени. Об этом 24 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Накануне, 23 августа, над столичным регионом пронеслась буря, сопровождающаяся молниями, градом и порывистым ветром.
В результате некоторые самолеты были отправлены на запасные аэродромы страны, ряд иностранных воздушных судов приземлялся в соседних государствах.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Отопени, сегодня бухарестский аэропорт им. Анри Коанда работает в штатном режиме.
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