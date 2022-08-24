Севастополь, 24 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Детские оздоровительные лагеря «Нахимовец» и «Прибой» останутся в собственности Севастополя. Об этом 24 августа со ссылкой на решение Арбитражного суда Центрального округа сообщила заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Как уточнил Пирогова, 23 августа суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО «ПКФ «Ларанд ЛТД» и оставил в силе постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда, который ранее отказал ООО в выкупе арендуемых детских оздоровительных лагерей «Нахимовец» и «Прибой».

«Оба лагеря сохранены в собственности города. Благодаря слаженной работе юристы правительства Севастополя защитили имущественные интересы нашего города», — написала Пирогова.

Отметим, спор вокруг лагерей между правительством Севастополя и арендатором длился несколько лет. Правительство Севастополя разорвало договоры аренды, однако компания с решением не согласилась и подала иск в суд.