Москва, , 17:07 — REGNUM Ни Владимиру Зеленскому, ни киевскому режиму в целом нельзя верить, заявил журналистам 24 августа журналистам секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

Николай Патрушев Kremlin.ru

Комментируя заявление Зеленского о Дарье Дугиной, к убийству которой Киев якобы не имеет отношения, Патрушев сказал: «Словам Зеленского давно нет веры».

Он добавил, что бандеровский режим не скрывая, радуется совершённому преступлению, аналогично ведут себя и западные покровители Киева.

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