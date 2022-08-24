Москва, 24 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Ни Владимиру Зеленскому, ни киевскому режиму в целом нельзя верить, заявил журналистам 24 августа секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

Kremlin.ru Николай Патрушев

Комментируя заявление Зеленского о Дарье Дугиной, к убийству которой Киев якобы не имеет отношения, Патрушев сказал: «Словам Зеленского давно нет веры».

Он добавил, что бандеровский режим, не скрывая, радуется совершённому преступлению, аналогично ведут себя и западные покровители Киева.