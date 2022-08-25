Берлин, , 00:03 — REGNUM Немцы могут использовать ситуацию с гибелью рыбы для решения политических вопросов. Об этом ИА REGNUM 24 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Рыба

«Вопрос состоит в том, захотят ли немцы с поляками решить все миром и не использовать эту ситуацию с гибелью рыбы в политических целях? Пока на это вопрос ответа нет», — заявил эксперт.

Уж больно много соблазнов использовать ситуацию для решения узкокорыстных чисто политических вопросов, пояснил политолог.

Приведет ли это к судам и громким заявлениям — также сказать пока трудно. Но исключать этого нельзя, считает эксперт.

«Хотя немцы в случаях, где нет политики, — обычно аккуратные и порядочные. Если они убедятся в природных причинах экологической катастрофы на Одере, то они могут и снять любые претензии к полякам. Такой вариант я бы тоже не исключал», — заключил Борисов.

Напомним, что ранее наблюдалась в Германии в реке Одер произошла массовая гибель рыбы.