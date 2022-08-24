Москва, 24 августа, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Окончательно продавать бизнес в России IKEA не будет, через пару лет она снова начнёт торговлю в РФ. Об этом 24 августа сообщил источник ТАСС.

McLeod IKEA

Отметив, что в планы компании не входит продажа кому-либо своего российского бизнеса, источник поделился такой информацией:

«Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух – после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления».

А пока, добавил источник, магазины компании будут стоять закрытыми, если только в следующем году их не сдадут в аренду, но опять же временно.

Также отмечается, что IKEA сохраняет в своём штате около 700 сотрудников, до сих пор работающих в офисах, в том числе с коллегами из Швецией.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале месяца IKEA, решившая уйти из России на фоне западных санкций, прекратила онлайн-распродажу.