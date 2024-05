Лондон, 24 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Компания Netflix занимается разработкой документального сериала о боксёре-тяжеловесе Тайсоне Фьюри. Об этом 24 августа сообщает Deadline.

Flickruser Тайсон Фьюри

Рабочее название шоу — At Home With The Furys. Проект расскажет о том, как Тайсон Фьюри покидает ринг и пытается выйти на пенсию — в шоу также покажут семью спортсмена, включая его жену, шестерых детей и его отца.

Добавим, что исполнительным продюсером проекта выступит Лора Ли, а срежиссирует его Джош Джейкобс. Дата выхода пока неизвестна.