Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут перед публикацией доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На бирже ICE в Лондоне стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла более чем на 1% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $101,27 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожали на 0,9% — до $94,66 за баррель.