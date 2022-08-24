24 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Правоохранительные органы Аргентины раскрыли секс-секту «Школа йоги Буэнос-Айреса», на протяжении нескольких десятков лет предоставлявшую интим-услуги бизнесменам, политикам и артистам со всего мира. Деятельность секты, функционирующей между Аргентиной и США, пытались приостановить ещё в начале 90-х годов, однако руководство «Школы йоги» смогло с помощью местных политиков и правозащитных организаций развалить дело.

Александр Умрихин, , 21:21 — REGNUM В Аргентине гремит громкий скандал: правоохранительные органы вскрыли крупную секту, которая действовала по всему миру на протяжении нескольких десятков лет, вербуя в свои ряды новых сторонников и вынуждая людей оказывать интим-услуги различным клиентам, в числе которых мировые звёзды. За оказание таких услуг члены секты получали очки, позволяющие им продвигаться по внутренней иерархической лестнице. СМИ раскрыли имя одной из знаменитых персон, пользовавшихся интим услугами «Школы йоги Буэнос-Айреса»: по данным прессы, этим человеком оказался испанский оперный певец Пласидо Доминго.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Пласидо Доминго Placidodomingo.com

Десятилетия работы

Поначалу кажется, что механизм «Школы йоги Буэнос-Айреса» чем-то похож на одну из линий сюжета фильма «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика. Испанское издание El País отмечает, что организация действовала на протяжении более чем 30 лет. Также, по некоторым данным, секс-секта имела офисы как минимум в трёх американских городах — Лас-Вегасе, Чикаго и Нью-Йорке.

Аргентинским правоохранителям удалось задержать более 20 человек в ходе ряда рейдов, проведённых летом 2022 года. Среди задержанных оказался Хуан Перкович — 84-летний экс-нотариус и по совместительству руководитель и основатель «Школы йоги Буэнос-Айреса». По данным правоохранителей, секта занималась вербовкой и подчинением рядовых граждан под видом «стремления к счастью» и «борьбы со СПИДом и наркотиками», и пришедшие в её ряды люди, стремящиеся «развить своё счастье», были впоследствии лишены имущества, подвергнуты рабству и принуждались к занятию проституцией.

От «ангела» — к «обычным людям»

По данным следствия, женщины, завербованные сектой, соглашались оказывать сексуальные услуги богатым бизнесменам, артистам и даже политикам. Взамен они зарабатывали очки для продвижения по внутренней лестнице, составленной лидером. На вершине пирамиды находился Перкович, который называл себя «ангелом» или «хозяином». Лидер был седьмым уровнем в структурной пирамиде организации, за ним следовали «апостолы» (шестой уровень), «гении» (пятый уровень) и «ученики» (четвертый уровень). «Обычные люди» были оставлены на нижних уровнях.

Согласно данным следствия, лица, занимавшие высшие по структуре ранги, отвечали за различные мероприятия, которые давали секте средства на существование. В дополнение к оказаниям интим-услуг в структуре «Школы йоги Буэнос-Айреса» существовала хорошо отлаженная машина по сбору средств. «Ученики» отказывались от своего имущества и платили взносы от 250 до 10 000 долларов в месяц, в зависимости от их покупательной способности.

Деньги Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Друг политиков или проходимец?

Хуан Перкович — давний «знакомый» аргентинской судебной системы. В 1993 году ему были предъявлены обвинения в тех же преступлениях, из-за которых он задержан сейчас, однако впоследствии с него сняли обвинения. Дело Перковича прошло через три судебных инстанции и развалилось благодаря его связям с местными политиками и международными правозащитными организациями — обвинения против «Школы йоги Буэнос-Айреса» в итоге были сняты.

На момент ареста в руках у Перковича и подконтрольной ему секты находилось более миллиона долларов и почти килограмм золотых слитков. Верхушка организации была разделена между Аргентиной и США. Согласно полицейскому отчету, «прибыль, полученная от эксплуатации всех этих людей, <…> поступала в легальный оборот через агентства недвижимости и нотариальную контору, которые организация имеет в нашей стране, и различные фонды, созданные в США, что создавало постоянный поток иностранной валюты для организации».

Услуга для оперного певца

По данным СМИ, прослушка, установленная правоохранительными органами, помогла перехватить телефонный разговор между мужчиной, чей голос похож на голос Пласидо Доминго, и женщиной, чей голос может принадлежать 75-летней Сусане Менделевич (фигурирует как «Менди»), а также разговор между Менделевич и Перковичем. Дата бесед не определена, однако Доминго приезжал в Буэнос-Айрес с концертом в апреле 2022 года.

Всего пресса получила доступ к трём аудиозаписям. В одной из них «Менделевич» сообщает «Перковичу», что некий мужчина по имени Пласидо планирует поехать «домой в Нью-Йорк» и по пути заехать в Буэнос-Айрес. В ответ «Перкович» ввиду важности персоны гостя разрешает использовать так называемый «музей» — здание в центре Буэнос-Айреса, приспособленное сектой для оказания интим-услуг важным гостям.

Во второй аудиозаписи «Доминго» даёт «Менделевич» указания по тому, какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы сопровождение певца не заподозрило, что он пользуется услугами секты. На третьей записи «Менделевич» вновь звонит «Перковичу» и пересказывает детали разговора.

Следствие уточняет, что проституция в Аргентине легализована, и, следовательно, предъявить какие-либо обвинения Пласидо Доминго не представляется возможным. При этом отмечается, что следователям ещё предстоит изучить целый пласт документов. Представители следствия также уточнили, что Пласидо Доминго — не единственная знаменитость, которая могла пользоваться интим-услугами секты, однако имена других известных персон могут быть опубликованы лишь после полного изучения дела.

Культура отмены по-чилийски

Первая «ласточка» скандала не заставила себя ждать. Чилийские промоутеры приняли решение об отмене концерта Пласидо Доминго в Сантьяго, который был изначально запланирован на 16 октября 2022 года. При этом компания-организатор уточнила, что речь идёт о принятом около месяца назад решении, и поэтому отмена концерта «никак не связана» со скандалом в отношении певца.

Сам Пласидо Доминго сперва хранил молчание по поводу своего возможного «использования» секс-услуг, предоставляемых сектой, однако спустя несколько дней после публикации в испанской прессе всё же дал комментарий.

«Вы видели, что всё подтверждает то, что ничего нет. О чем я очень сожалею, так это о том, что это была группа друзей, которых я считал музыкантами, <…> я пригласил их поработать и, к сожалению, этого не произошло. И, безусловно, я тут не при чем», — сказал Доминго в комментарии мексиканскому телеканалу Azteca TV.

Выйти сухим из харрасмента

Это не первый скандал сексуального характера, в который попадает испанский певец. В 2019 году в СМИ просочилась информация о том, что 11 женщин обвиняют Пласидо Доминго в харрасменте — неподобающем поведении в отношении женщин. По их словам, певец регулярно оказывал неподобающие знаки внимания женщинам, начиная с 1980-х годов. В ответ в 2020 году 81-летний исполнитель извинился перед женщинами. Это не помогло: сразу несколько американских оперных площадок отказались от сотрудничества с Доминго, а затем их примеру последовали и испанские оперные театры.

Обвинений в сексуальных домогательствах Пласидо Доминго так и не было предъявлено, и в 2021 году певец возобновил концертную деятельность.