Киев, 24 августа 2022, 16:57 — REGNUM Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в Киев, сообщает 24 августа агентство «Франс Пресс» (AFP).
Агентство отмечает, что визит Джонсона приурочен к так называемому «дню независимости», который отмечает киевский режим.
«Премьер-министр Британии Борис Джонсон в Киеве в день независимости», — указано в сообщении агентства.
Уточняется, что при этом Джонсон уже пообещал киевскому нацистскому режиму новые поставки вооружения и боеприпасов.
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