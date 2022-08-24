Киев, 24 августа, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в Киев, сообщает 24 августа агентство «Франс Пресс» (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Агентство отмечает, что визит Джонсона приурочен к так называемому «дню независимости», который отмечает киевский режим.

«Премьер-министр Британии Борис Джонсон в Киеве в день независимости», — указано в сообщении агентства.

Уточняется, что при этом Джонсон уже пообещал киевскому нацистскому режиму новые поставки вооружения и боеприпасов.