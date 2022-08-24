Москва, 24 августа, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Обстрел ВСУ Дома правительства ДНР, где проходила встреча российских депутатов с донбасскими коллегами, необходимо обсудить в рамках внеочередного Совета Госдумы 25 августа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа, об этом заявил глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов

Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») заявил, что попытки киевского режима агрессивно препятствовать сотрудничеству российских и донбасских парламентариев не скажутся на активности этой работы.

«Убийства мирных жителей, гибель журналистов, обстрел Запорожской АЭС, а теперь прямой удар по парламентской делегации из России во время проведения официальных встреч с коллегами — проявление откровенного терроризма», — сказал Гаврилов.

По его словам, целенаправленный обстрел американским оружием депутатов Госдумы — это признание террористической сути киевского режима.

«Необходимо обеспечить безопасность тех людей, которые находятся на территориях ДНР и ЛНР, и ответить на рост терроризма. Надеюсь, что этот инцидент будет завтра обсуждаться на Совете Государственной думы наравне с вопросом об угрозе ядерной безопасности. Возможно, Совет примет завтра соответствующее заявление», — заключил Гаврилов.

Напомним, ранее ВСУ нанесли массированный удар по центральным районам Донецка и Горловки. Как минимум один человек погиб, еще несколько получили ранения. Было обстреляно, в том числе, здание администрации главы ДНР.

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