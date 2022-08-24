Балтайский район, Саратовская область, 24 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Низовой пожар, пришедший в лес с сопредельной территории, ликвидировали в Балтайском районе Саратовской области. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Minforest. saratov. gov.ru Пожар в Саратовской области

Около 6 утра (местное время) 23 августа стало известно о возгорании леса юго-восточнее села Балтай. К тушению привлекали пять человек и три единицы спецтехники. Ликвидировали пожар в 07:30 (местное время).

Всего 23 августа в лесном массиве Саратовской области зафиксировали восемь термоточек.

ИА REGNUM ранее передавало, 11 августа в Новоузенском районе Саратовской области на площади почти 50 гектаров горела сухая трава. Огонь перекинулся с травы через пруд и вплотную подошел к селу Пограничное. На окраине населенного пункта загорелись брошенныt дома. Затем огонь перекинулся на надворные постройки, возникла угроза возгорания для жилых домов.

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