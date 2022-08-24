Кострома, 24 августа 2022, 18:22 — REGNUM В Костроме перенесли памятник философу, писателю и социологу Александру Зиновьеву, стоявший в сквере Костромского государственного университета. Об этом сообщается в социальных сетях вуза. Супруга философа пожелала, чтобы скульптура размещалась в более людном месте. Сегодня, 24 августа, монумент установили перед Костромской областной научной библиотекой на улице Советской.
Памятник Зиновьеву был установлен у КГУ 13 лет назад — в 2009 году. В вузе каждый год проводятся чтения и конференции, посвящённые жизни и творчеству мыслителя. Однако, за два года до празднования столетия со дня рождения деятеля — в 2020 году на сайте портала «Зиновьев. Инфо» появилась критическая статья, автор которой возмущается тем, что памятник философу «томится за решёткой». Создателям текста не понравилось, что доступ в сквер, где расположен монумент, закрыт, и «туристы из России и зарубежья» не могут «поклониться и воздать уважение великому сыну России» должным образом.
Справка: Александр Зиновьев был уроженцем Чухломского уезда Костромской губернии (сейчас — Чухломской район Костромской области). Его наиболее известное произведение — сатирическая книга «Зияющие высоты» о советской действительности.
Читайте ранее в этом сюжете: Напротив Ипатьевского монастыря в Костроме откроют памятник Третьякову