Берлин, 24 августа, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Польские предприятия не сбрасывали вредные вещества в реки и не виноваты в массовой гибели рыбы в Германии. Об этом ИА REGNUM 24 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«Причины пока так и не найдены. Но зато стали известны результаты экспертизы, которую провели немцы. В воде не обнаружили ни солей тяжелых металлов, ни каких-либо других загрязняющих химических элементов», — заявил эксперт.

Так что свалить вину на промпредприятия не получится, уверен политолог.

«Мое мнение — это чисто природная катастрофа, и причины ее также природные. Когда наступает жара и реки мелеют, то падает содержание кислорода в воде, и рыбе просто нечем дышать. Она перегревается и задыхается. Ее температура тела не как у человека, и жить в более теплой и не насыщенной кислородом воде она просто не может», — заключил Борисов.

Напомним, что ранее в Одере наблюдалась массовая гибель рыбы.