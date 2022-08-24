Берёзовский район, Югра, , 16:49 — REGNUM В Югре зафиксирован очередной случай жестоко обращения с животными — убиты три лисёнка, вышедшие из леса на трассу. Об этом сообщает депутат гордумы Югорска Антон Пантин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Логово лисиц с лисятами Олег Кугаев © ИА REGNUM

«Хотим найти и наказать нелюдей которые 21 августа на отсыпанной дороге Югорск — Светлый, примерно на 12-17 км от посёлка, устроили самосуд над выводком лисят которых кормил весь посёлок!», — просят жители посёлка Светлый Берёзовского района.

Три лисёнка выбежали на дорогу к людям, которые обычно их подкармливали. Но ехавшие предположительно в бордовой «Ниве» в сторону Пунги представители человеческого рода застрелили их и бросили на обочине.

«Проезжавшие мимо около мёртвых лисят видели сидящую мать», — отмечается в сообщении.

Ранее, 2 августа, по факту убийства медвежонка на трассе в Нефтеюганском районе ХМАО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая с причинением особо крупного ущерба»).

В социальных сетях жители Югры, потрясённые вероломным убийством беззащитных лисят, отмечают, что в регионе с июля горят леса, животные остались без пропитания, им нечем дышать, они выходят за помощью к людям, а их встречают пулями. Среди комментаторов есть и те, кто оправдывает подобные убийства, так как лисы являются переносчиками бешенства.

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