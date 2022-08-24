Рязань, , 17:10 — REGNUM Патрулированием лесной дороги между сёлами Горки и Заводская Слобода в Рязанской области занялись волонтёры. Добровольцы выявляют возможные переходы природных пожаров через реку Пра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в региональном штабе ОНФ.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Основные очаги пожаров находятся на левом берегу реки, село Горки — на правом. Группировка спасателей ликвидирует возгорания, волонтёры следят за тем, чтобы огонь не перекинулся к населённым пунктам. В арсенале добровольцев квадрокоптеры, автомобили и квадроциклах. При помощи региональных властей активистов обеспечили ранцевыми огнетушителями и респираторами, решаются вопросы с подвозом продовольствия и питьевой воды.

«На наш призыв помочь пожарным в борьбе с огнём откликнулись сотни людей. Добровольцы из Рязани, Москвы, Звенигорода, других городов Подмосковья. Люди разных профессий и возрастов, объединенные неравнодушием. Кто-то приезжает на несколько часов, кто-то живёт в лагере уже почти неделю. Спасибо всем огромное!» — поблагодарил волонтёров сопредседателем регионального штаба Народного фронта Евгений Рыбаков.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря помощи волонтёров удалось затушить очаг возгорания возле посёлка Лесохим.