Рязань, 24 августа 2022, 17:10 — REGNUM Патрулированием лесной дороги между сёлами Горки и Заводская Слобода в Рязанской области занялись волонтёры. Добровольцы выявляют возможные переходы природных пожаров через реку Пра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в региональном штабе ОНФ.
Основные очаги пожаров находятся на левом берегу реки, село Горки — на правом. Группировка спасателей ликвидирует возгорания, волонтёры следят за тем, чтобы огонь не перекинулся к населённым пунктам. В арсенале добровольцев квадрокоптеры, автомобили и квадроциклах. При помощи региональных властей активистов обеспечили ранцевыми огнетушителями и респираторами, решаются вопросы с подвозом продовольствия и питьевой воды.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря помощи волонтёров удалось затушить очаг возгорания возле посёлка Лесохим.