Красногорск, 24 августа, 2022, 16:46 — ИА Регнум. По предварительным данным, крупный лесной пожар полыхает всего в 20 километрах от Москвы — в Ногинском районе близ села Бисерово. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает телеграм-канал SHOT.

Цитата: х/ф «Дело храбрых», реж. Джозеф Косински, США, 2017 Пылающий лес

По данным очевидцев, мощный столб дыма поднимается из леса близ села Бисерово в Ногинском районе.

Напомним, что в Центральной России установилась сильная жара — осадков почти нет. Лесные и другие природные пожары фиксируются в ряде регионов.