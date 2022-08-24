Москва, , 16:43 — REGNUM Киевский режим стремиться распространить свои террористические методы на простых людей, живущих за пределами б. УССР, заявил 24 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ярким примером такого бандитизма стало убийство Дарьи Дугиной.

«Как показывает гибель Дарьи Дугиной, бандитский киевский режим вслед за многолетним террором в отношении миллионов жителей [бывш. УССР] и Донбасса теперь пытается шагнуть за их пределы», — сказал Николай Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль, которым управляла Дарья Дугина. По данным ФСБ, это убийство было осуществлено спецслужбами киевского режима, а его исполнительницей была Наталья Вовк.

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