Москва, 24 августа, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Киевский режим стремиться распространить свои террористические методы на простых людей, живущих за пределами б. УССР, заявил 24 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

По его словам, ярким примером такого бандитизма стало убийство Дарьи Дугиной.

«Как показывает гибель Дарьи Дугиной, бандитский киевский режим вслед за многолетним террором в отношении миллионов жителей [бывш. УССР] и Донбасса теперь пытается шагнуть за их пределы», — сказал Николай Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль, которым управляла Дарья Дугина. По данным ФСБ, это убийство было осуществлено спецслужбами киевского режима, а его исполнительницей была Наталья Вовк.