Москва, 24 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Банк России фиксирует рост краткосрочных дезинфляционных рисков в стране. Об этом говорится в опубликованном 24 августа информационно-аналитическом комментарии регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«По оценкам Банка России, краткосрочные дезинфляционные риски выросли. Однако проинфляционные риски остаются существенными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте», — говорится в материале.

Согласно последнему прогнозу регулятора, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России по итогам 2022 года составит 12–15%, в 2023 году понизится до 5–7%, а в 2024 году вернётся к 4%.