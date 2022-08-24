Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. На заводе ООО «БСХ Бытовые приборы» под Санкт-Петербургом начали увольнять сотрудников. Об этом 24 августа рассказал один из сотрудников предприятия, сообщает издание «Комсомольская правда в Петербурге».

Laborpains.org Увольнение

Заводы немецкой компании Bosch находятся в районе Стрельны. По словам работника, процесс сокращения начался накануне, 23 августа. При этом работникам обещают выплатить компенсацию в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей. Сумма варьируется в зависимости от стажа работы и заработной платы за последний месяц.

«С завода стиральных машин хотят сократить практически всех, люди останутся работать только в офисе», — сообщил сотрудник.

При этом в Стрельне есть также принадлежащий Bosch завод по производству холодильников. Там пока людей не увольняют, так как ресурсы позволят собрать еще 17 тыс. единиц техники. Однако линия простаивает, как утверждает сотрудник.

Отметим, что упомянутые заводы ушли в простой в марте 2022 года из-за нарушения логистических цепочек. Ранее появилась информация, что Bosch ищет покупателей российских активов, однако затем эту новость опровергли.