Подгорица, , 23:50 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович поздравил главу киевского режима Владимира Зеленского и народ, проживающий на территории бывш. УССР, с «днём независимости».

Мило Джуканович UNCTAD

«Черногория поддерживает [бывш. УССР] и смелый народ, проживающий на ее территории в деле защиты свободы, территориальной целостности, суверенитета и независимости», — написал Джуканович на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что в июне председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич сообщил о том, что среди погибших иностранных наемников, принимающих участие в конфликте на территории б. УССР, оказался гражданин Черногории.

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