Москва, 24 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В рамках подготовки к новому учебному году президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников, которые идут в школу в новом учебном году в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как сообщили 24 августа в пресс-службе Кремля, президент утвердил поручение в рамках подготовки к 2022/23 учебному году.

Согласно решению президента России, необходимо «обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей одному из родителей» детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Важно отметить, что эти выплаты полагаются «в случае, если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 г.».

Срок осуществления этой выплаты — до 1 октября 2022 г. Ответственным за выполнение назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин.