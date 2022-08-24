Москва, 24 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания населения России в августе выросли до 12% с 10,8% в предыдущем месяце. Об этом сообщает 24 августа пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Инфляционные ожидания населения на год вперёд в августе возросли к верхней границе диапазона апреля-июля, несмотря на снижение оценки наблюдаемой населением инфляции. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12%, что соответствует уровням лета 2021 года», — говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

В ЦБ обращают внимание, что инфляционные ожидания в августе выросли только среди респондентов, не имеющих сбережений, причём наиболее сильно — у респондентов с самыми низкими доходами. У респондентов со сбережениями инфляционные ожидания в августе продолжили снижаться пятый месяц подряд, опустившись к 9,8%.

Тем временем наблюдаемая населением годовая инфляция в августе снизилась. Её медианная оценка составила 20,5% после 18,8% в предыдущем месяце. При этом изменение оценок наблюдаемой инфляции было однонаправленным у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений.