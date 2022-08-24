Рига, , 16:34 — REGNUM Оппозиционная партия «Русский союз Латвии» создала цифровую копию мемориального комплекса Освободителям Риги, который принудительно сносят власти столицы и страны. Об этом сообщает страница партии в социальных сетях.

По утверждению лидера партии Мирослава Митрофанова, таким образом памятник продолжит жить в цифровой Вселенной. «Можно уничтожить камень, но невозможно уничтожить память», — убежден он. Он сообщил, что партия заранее сделала цифровую копию памятника: «И каждый человек сможет его воссоздать не только в своей памяти, не только в своих воспоминаниях, но и в объеме».

По его словам, большинство нынешних «патриотов» Латвии было в прошлом комсомольцами и коммунистами и сами сделали немало для того, чтобы советская власть в стране укреплялась, а памятники вроде этого появлялись: «Сейчас они разрушают памятник, чтобы коллективно подписаться под тем, что якобы ничего этого в истории не было».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.