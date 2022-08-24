Казань, 24 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В связи с высокой пожароопасностью в Татарии проводится авиационное патрулирование лесных территорий. Облет совершают сотрудники лесопожарного центра, сообщает минлесхоз РТ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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Авиапатрулирование осуществляют над территорией 13 муниципальных районов. Общая протяженность маршрута составляет около 570 км.

Также в республике ведется наземный и космический мониторинг пожароопасной обстановки.

ИА REGNUM напоминает, с 9 августа в Татарии ограничили пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

По прогнозам синоптиков, до 29 августа Татарии сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс).

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