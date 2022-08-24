Ногинск, Московская область, , 16:29 — REGNUM В районе села Бисерово Московской области удалось потушить лесной пожар. Об этом 24 августа сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

Лесной пожар 54.mchs.gov.ru

Пожар был зафиксирован 23 августа около 12:30. Выявить очаг возгорания удалось при помощи камер видеонаблюдения. В тушении огня приняло участие 21 единица спецтехники. Отметим, что населенный пункт находится всего в 20 километрах от столицы.

«Сегодня ночью проводилось наблюдение за территорией и кромкой пожара в связи с зафиксированными единичными точками тления. Уже в 7 утра наши лесные пожарные начали проливать участки, которые вызывают опасение по возобновлению пожара», — отметил Филимонов.

Читайте ранее в этом сюжете: В ходе пожаров в Рязанской области пострадала спецтехника из Москвы