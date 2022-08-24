Белград, , 18:41 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своих заявлениях злоупотребляет тем, что Сербия не ввела санкции против России, пытаясь представить это так, как будто Сербия поддерживает «нападение России на [бывшую УССР]». Об этом заявила вице-премьер Сербии Зорана Михайлович 24 августа.

Зорана Михайлович Mre. gov. rs

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По словам Михайлович, Сербия четко определилась по отношению к этому вопросу, так как она поддержала резолюцию ООН, осуждающую специальную военную операцию России на территории б. УССР.

«Сербия четко определилась по отношению к конфликту в [бывшей УССР]. А тем, что мы не ввели санкции против России, как это сделала вся Европа, мы показываем, что Сербия ведет самостоятельную и независимую политику. Вместо того, чтобы уважать наше решение о том, что мы не будем вводить санкции, несмотря на давление, с которым мы сталкиваемся, Лавров злоупотребляет этим фактом, представляя его как нашу поддержку российской стороне. Это дополнительное давление на президента Александра Вучича и правительство Сербии», — процитировало агентство «Танюг» слова Михайлович.

Напомним, что 22 августа в Москву с визитом приезжал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. Он провел переговоры с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Этот визит вызвал отрицательную реакцию западных СМИ.