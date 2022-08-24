Уфа, , 16:41 — REGNUM Башкирия получит самый большой объем субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба правительства России.

Контейнеры для сбора мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что распоряжение о направлении регионам 1,5 млрд рублей на эти цели подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. При этом самый большой объем субсидии получит Башкирия — 168,7 млн рублей.

Отмечается, что субсидия из федерального бюджета предоставляется на условиях софинансирования.

«Новая мера поддержки позволит увеличить переработку твердых коммунальных отходов и ускорит переход страны на экономику замкнутого цикла», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что финансирование поможет субъектам Российской Федерации в достижении показателей, установленных федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».